Palata caput mundi. Barche storiche: quando le ’nonne’ si mettono in mostra

Un fine settimana con le ’nonne del mare’. Sabato e domenica, l’atteso weekend elettorale, dopo aver votato chi vorrà fare una passeggiata sulla palata si godrà lo spettacolo delle barche e coloratissime vele della marineria storica. Va in scena, in piazzale Boscovich e nello specchio di mare antistante, ’Vele al Terzo Rimini, passato e presente della nostra marineria’. "Un’occasione – spiegano gli organizzatori – in cui usi e costumi tradizionali dell’antica marineria locale rivivono in una manifestazione culturale rievocativa e rivolta a tutte le fasce di età". Lo sbarco della flotta marinara d’antan avverrà sabato intorno alle 10. Fino alle undici è in programma una ’Meditazione in mare’, in collaborazione con l’associazione Arbor Vitae (per questo specifico momento è obbligatoria la prenotazione, entro venerdì alle 14 tramite mail: velealterzorimini@gmail.com).

Dalle 10 alle 19, sempre sabato, visite guidate gratuite sulle barche all’ormeggio, dove gli equipaggi racconteranno la storia e le caratteristiche delle barche storiche da lavoro della Romagna e illustreranno la pratica della navigazione con vele al terzo. Sul porto anche una esposizione di attrezzature storiche per la pesca in collaborazione con il Museo E’Scaion. Dalle 16 alle 17 corso di nodi per bambini. Alle 19 trasferimento delle imbarcazioni all’interno del Marina di Rimini. Domenica dalle 10 veleggiata aperta a tutti gratuitamente (fino al raggiungimento della capienza massima delle barche) parallelamente alla costa dirigendosi prima verso Sud e poi verso Nord "in modo da rendere visibili a tutti i turisti presenti in spiaggia le bellissime imbarcazioni storiche a vele spiegate". Tra i tanti eventi in arrivo Sgr Live all’Arena Francesca da Rimini, Kid’s Drive-in alla piazza sull’Acqua al Tiberio (lunedì), concerto Note speciali al Parco degli Artisti.