Paltrinieri inaugura le gare in acqua. Il campione: "Qui mi sento a casa"

Una grande festa dello sport, del mare e della sostenibilità ambientale. Partenza col botto, ieri sabato 31 agosto, per la prima tappa della seconda edizione di "Dominate the water", la manifestazione di nuoto in acque libere, tenuta a battesimo dal campione olimpico Gregorio Paltrinieri che ha inaugurato la prima giornata di gara insieme con il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco Alessandro Belluzzi (foto). Una seconda edizione che ha superato il successo del DTW dello scorso anno, registrando circa 250 iscritti che hanno affollato la spiaggia di piazza del Tramonto.

"È bello essere a casa, nella mia Regione – ha detto Paltrinieri, reduce dall’infortunio e con il tutore al braccio, arrivato insieme alla fidanzata e campionessa di scherma Rossella Fiamingo – e vedere quanta passione c’è per questo sport. Con la manifestazione promuoviamo la sensibilità ambientale".