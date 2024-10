Pannelli sugli edifici pubblici per risparmiare col fotovoltaico

Morciano città energetica e con sempre più pannelli fotovoltaici un po’ dappertutto. L’amministrazione comunale morcianese sta pianificando investimenti, infatti, per un totale di 350.000 euro, con contributi regionali, per installare pannelli fotovoltaici sui tetti di cimitero, palestra comunale, Palazzetto e centro anziani di via Roma, considerando poi che a tutto questo si andrà a sommare la nuova biblioteca comunale in via di realizzazione e che di fatto si auto-alimenterà completamente grazie a tutti gli accorgimenti tecnici previsti in materia di efficentamento energetico. E non basta: "La prossima settimana sigleremo l’accordo con Saludecioe San Clemente – conferma il sindaco morcianese Giorgio Ciotti – per costituire ufficialmente la prima comunità energetica riconosciuta della zona di Rimini Sud. Vi saranno enormi vantaggi per il risparmio energetico sia a livello pubblico che privato, in quanto saranno previsti incentivi economici sia per chi cederà energia grazie ai pannelli, sia per chi andrà ad acquistarla". I nuovi pannelli fotovoltaici sui vari edifici pubblici permetteranno in 10 anni l’abbattimento delle bollette pubbliche e risparmi anche sulle tasche degli stessi cittadini.