"Parcheggio abusivo del sindaco nei posti per le auto elettriche"

"Il sindaco parcheggia la macchina nei posti riservati alle auto elettriche". Walter Vicario, commissario di Forza Italia a Santarcangelo, torna a bacchettare Filippo Sacchetti. L’aveva già fatto alcuni mesi fa (prima che venisse eletto sindaco), pubblicando le foto della macchina di Sacchetti parcheggiata nei posteggi dietro al municipio riservati ai mezzi comunali. E in questi giorni Vicario è ritornato alla carica, dopo aver ’pizzicato’ l’auto personale del sindaco parcheggiata, in piazza Gramsci, negli stalli riservati alle vetture elettriche. L’ex consigliere di FI ha pubblicato la segnalazione sui social, accompagnata dalle foto in cui si vede la macchina di Sacchetti in sosta nello spazio (delimitato da strisce gialle e dagli appositi cartelli) riservato alle auto elettriche. Proprio a fianco c’è infatti la colonnina per la ricarica.

Nella sua segnalazione Vicario non fa sconti al primo cittadino. "Il sindaco di Santarcangelo – attacca – continua a parcheggiare in divieto, senza rischiare mai la multa... utilizzando i posti dedicati alle macchine elettriche. Se il venerdì (che è giorno di mercato, ndr) voi faticate a trovare parcheggio, il sindaco parcheggia in divieto, come avvenuto il 4 ottobre". Vicario fa notare che quella macchina lì non può stare, "perché non è elettrica". Pertanto il sindaco "andrebbe multato". E l’episodio, assicura Vicario, non sarebbe isolato. Sui social l’azzurro ha pubblicato anche un’altra foto in cui mostra che la macchina era lì, negli stalli riservati alle vetture elettriche, anche tre giorni fa. Vicario invita il sindaco a "dare il buon esempio". E ricorda: "Lo avevamo pizzicato già mesi fa, ma lui continua". Le segnalazioni di Vicario hanno alzato un polverone sui social. Nessuna replica per il momento da parte di Sacchetti. Ma il sindaco – questa è la versione che circola negli ambienti del municipio – avrebbe lasciato la macchina solo temporanemente negli stalli riservati alle auto elettriche per riuscire ad arrivare in tempo ad alcune riunioni urgenti in Comune, per poi andarla a spostare e parcheggiarla altrove. Per Vicario non ci sono scusanti che tengano. Soprattutto per chi, come Sacchetti, riveste un ruolo così importante.