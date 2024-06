Parco del mare a Bellariva. Morolli rassicura i bagnini: "Sarà pronto a fine mese"

"Riusciremo a completare i lavori del Parco del mare a Bellariva entro la fine di questo mese". A prometterlo è l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli, che rassicura gli operatori della zona, fortemente preoccupati per l’andamento dei lavori. L’estate è partita e il cantiere sta provocando non pochi disagi a stabilimenti balneari, hotel e ristoranti di Bellariva. Ma operai e transenne dovrebbero sparire nel giro di poche settimane. "Nonostante il maltempo ci abbia penalizzato, soprattutto a maggio, stiamo procedendo con i lavori secondo i tempi che avevamo annunciato. Entro la fine di giugno il tratto 6 del Parco del mare, da piazzale Gondar a via Siracusa, sarà terminato". È quanto si augurano gli operatori di Bellariva. Non passa giorno senza che alcuni di loro chiedano agli operai al lavoro a che punto è il cantiere. Bagnini e albergatori più volte, in questi ultimi mesi, hanno fatto pressing anche sull’amministrazione, preoccupati per i disagi (inevitabili) che il cantiere comporta.

Ma ormai, assicura Morolli, "siamo in dirittura d’arrivo". L’obiettivo dichiarato è "inaugurare il Parco del mare a Bellariva alla fine del mese", in tempo insomma per la tappa del Tour de France prevista il 29 giugno. Intanto la giunta ha approvato la realizzazione di nuovi accessi al mare, rampe e scale in legno che serviranno come raccordo tra la nuova passeggiata e la spiaggia nel tratto compreso tra gli stabilimenti 89 e 100. Per le strutture, "in coerenza – spiegano dal Comune – con quanto è già avvenuti negli altri tratti del Parco del mare già completati", saranno impiegate gradinate e rampe "completamente in legno". Queste ultime avranno una pendenza non superiore all’8 per cento, "in modo tale – spiega l’amministrazione – da poter essere usate senza problemi da persone disabili e da chi va al mare in bicicletta". Sia gradinate che rampe verranne posate direttamente sul terreno senza l’utilizzo di massetti, malte o colle, ma attraverso fissaggi meccanici, " facilmente adattabili nell’eventualità di una riconfigurazione del disegno della spiaggia". Gli accessi al mare prevedono ampie superfici in sabbia vagliata con un leggero dislivello (tra un metro e un metro e mezzo) che saranno poi completate, in un secondo, con piante e aiuole. Rampe e scale verranno completate da parapetti color corten e da listelli in legno di diverse altezze. L’intervento prevede un investimento di circa 700mila euro. "I lavori per i nuovi accessi alla spiaggia – conclude Morolli – rappresentano uno dei tasselli complementari alla trasformazione del Parco del mare, l’anello di congiunzione tra il lungomare e la spiaggia".

Manuel Spadazzi