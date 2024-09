Parma favorita, la Rossi rischia di non farcela

Il rebus dei candidati Pd alle regionali sta per sciogliersi in queste ore. Le telefonate e gli incontri per evitare la spaccatura nel partito e raggiungere una soluzione "unitaria" non sono ancora conclusi. C’è ancora del lavoro da fare, in vista della direzione provinciale di domani, in cui si dovrebbe arrivare – finalmente – a un accordo sul programma e soprattutto sui nomi dei 4 candidati (2 uomini e 2 donne) che correranno per un posto in consiglio regionale. Ma rispetto a soli pochi giorni fa un passo in avanti c’è stato. La linea imboccata dal coordinamento provinciale (formato dai ’saggi’ del Pd e dal segretario dimissionario, il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti) è quella di mantenere fede alla promessa fatta ai circoli all’inizio di agosto. Ovvero: due candidati in rappresentanza della città di Rimini, uno per la zona sud della provincia (Riccione, Misano, Cattolica e la Valconca), uno per la zona nord (Bellaria, Santarcangelo e la Valmarecchia). La zona sud ha indicato il nome di Simone Gobbi, il presidente del consiglio comunale a Riccione. La zona nord ha puntato su Alice Parma (in foto), l’ex sindaca di Santarcangelo, fatta eccezione per Bellaria che preferirebbe Andrea Silvagni. Il nodo è Rimini. Nelle consultazioni fatte in città Emma Petitti, presidente del consiglio regionale, è stata la più votata negli 8 dei 14 circoli in cui si è votato (93 preferenze), seguita dalla consigliera Nadia Rossi (64). Distanti gli altri nomi emersi: Giacomo Gnoli (33 voti), Edoardo Carminucci (28) e Giovanni Casadei (23). Ma il coordinamento, anche se Rossi è stata la più votata a Rimini dopo la Petitti, è orientato ad avanzare la candidatura della Parma per tener fede alle indicazioni dei circoli della zona di Rimini nord. La Parma è in vantaggio sulla Rossi, certi i nomi di Petitti e Gobbi. E se lo schema resterà questo, il quarto candidato sarà uno tra Gnoli e Carminucci.