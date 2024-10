Pattuglioni in centro storico. La movida torna sotto scorta. Controlli a tappeto nei locali

La movida sotto scorta. Sono tornati i pattuglioni alla Vecchia pescheria e in piazza Cavour. Una quindicina le divise schierate l’altra sera tra carabinieri, polizia e soldati dell’esercito. Sarà così, d’ora in poi, ogni weekend. È il piano per presidiare il centro storico, soprattutto la zona delle cantinette, già visto negli anni passati. Un piano che è ripartito da quando i locali della Vecchia pescheria sono tornati a rianimarsi, dopo un’estate in sordina e tante attività rimaste chiuse. Alcune non hanno ancora riaperto i battenti, altre sono chiuse in cerca di nuovi gestori. Da poco ha aperto nella Vecchia pescheria una nuova pizzeria (El cantinero): è il segno di come stanno cambiando le cose nel cuore della movida in centro storico.

A breve l’amministrazione incontrerà i titolari dei locali. Si farà il punto sulle questioni più ’calde’, in particolare la sicurezza e il rispetto degli orari e dei volumi per la musica. Da quando la zona della Vecchia pescheria è tornata a essere affollata, in queste ultime settimane, non sono state rilevate particolari criticità da parte delle forze dell’ordine. Ma siamo solo all’inizio della stagione. "Prossimamente – conferma Juri Magrini, assessore alle attività economiche e alla polizia – chiederemo ai gestori un momento di confronto. Ribadiremo le regole, chiederemo massima attenzione ai titolari delle attività e cercheremo anche di capire, con loro, come sta cambiando la movida alla Vecchia pescheria".

Sono diversi gli imprenditori che hanno deciso di mettere in vendita i locali, dopo i problemi di ordine pubblico avvenuti questi ultimi anni tra aggressioni, risse e rapine. Episodi che hanno spinto tanti riminesi a non frequentare più i locali della Vecchia pescheria. Episodi che si cerca di prevenire, con il piano predisposto dalla Questura con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine e anche dell’esercito. I pattuglioni in centro saranno una costante da qui fino alla fine dell’inverno. Sabato gli agenti e i militari schierati in piazza Cavour e alla Vecchia pescheria hanno presidiato fino a tarda sera tutta la zona, girando spesso anche per i locali. Una movida sotto scorta.

Manuel Spadazzi