Per le feste brindisi in spiaggia e torna il tuffo di Capodanno

Natale al mare tra un tuffo e una serata rigorosamente vestiti come sciatori. Andando in ordine, il giorno di Santo Stefano allo stabilimento 151 torna la festa natalizia tanto attesa da chi ama il mare e la montagna tanto da sciare sulla sabbia. Dalle 16 del pomeriggio fino a mezzanotte si fa festa e si brinda davanti al fuoco come se ci si trovasse in una baita in montagna o si facesse un après ski sulla neve. Il video virale è già stato lanciato con il bagnino di casa, Claudio Angelini che con il trattorino d’ordinanza traina una sciatrice sulla sabbia.

Superato Santo Stefano in spiaggia partirà il conto alla rovescia per il tuffo di Capodanno. Dopo gli ultimi anni con temperature natalizie miti, quest’anno i bagnanti saranno chiamati a una prova di coraggio tuffandosi nelle fredde acque dell’Adriatico. L’appuntamento con il ‘Tuffo di Capodanno’ è fissato per domenica, il primo giorno di gennaio, alle 11,30 del mattino con ritrovo nella spiaggia antistante piazzale Roma. Qui il gruppo di audaci sfiderà il vento gelido e le acque del mare. Quest’anno all’evento parteciperà la Polisportiva Riccione nell’ambito del progetto del Natale e Capodanno della città. La manifestazione, che in passato calamitava l’attenzione di centinaia di persone a sostenere i bagnanti, si concluderà con un rinfresco. Il tuffo nel primo giorno del nuovo anno è un progetto promosso da Comune di Riccione in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Cooperativa Bagnini, l’associazione Identità di Spiaggia Riccione, Croce rossa italiana, l’associazione della Protezione civile Arcione, gli Amici della Boa Bianca e Riccione Chapter Italy.

Andrea Oliva