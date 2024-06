Per una notte si riaccende la musica

Torna il Symbol Remember, e sarà la quarta volta. Appuntamento fissato per sabato 13 luglio al Campo Bruno Reffi con la musica e la storia di quello che è stata la discoteca più importante che San Marino abbia mai avuto. Aperta nel 1988 e chiusa nel 2005 la discoteca di Domagnano ospitava ogni notte migliaia di giovani del territorio, ma anche tantissimi turisti e ragazzi che salivano a San Marino attratti dall’affascinante locale aperto tutto l’anno che in estate accendeva però le luci sui propri giardini con la pista sopra la piscina. Veronica e Andrea Ercolani hanno presentato l’iniziativa insieme a LoryG Dj e Marco Corona: "Prevediamo l’apertura della festa alle 20 con un cocktail di benvenuto. Dalle 21 cena di gala – spiegano – e a seguire daremo il via alle danze con un dj set che ripercorrerà i mitici anni 90 del Symbol. In consolle i dj e le voci che hanno caratterizzato le notti del Symbol: Mr Lori G, Maurizio Nari, Marco Corona e Marco Moda". Non mancherà uno special guest legato agli anni 90 che per questa edizione sarà Double You.