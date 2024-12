Piazzale XX Settembre sboccia. Nuovi alberi dopo il restyling

Si colora piazzale XX Settembre. In questi giorni sono in fase di completamento i lavori di piantumazione nel piazzale di recente ripensato e rifatto dall’amministrazione comunale. "La messa a dimora di alberature ed essenze arbustive – spiegano dal Comune –, ormai quasi ultimata, rappresenta un intervento significativo per rendere l’area più verde e ancora più accogliente, mantenendo al contempo un equilibrio tra natura e infrastrutture urbane". Seguendo questa flosofia dal municipio hanno riprogettato gli spazi, ampliando il verde e le aree comuni riducendo l’asfalto e i parcheggi. Il Comune metterà a dimora piante ‘gentili’. "Cuore del progetto è l’utilizzo di terreni strutturali appositamente studiati per il contesto cittadino, una soluzione avanzata che consente la crescita delle piante senza interferire con la pavimentazione o le infrastrutture sotterranee. Grazie alla loro struttura, questi terreni sono capaci di sopportare il peso del traffico veicolare senza deformarsi, assicurando la durabilità delle piante e la stabilità della pavimentazione circostante. Questa innovativa combinazione rende il progetto un modello".