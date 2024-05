Piove sulle bare della camera mortuaria

"La pioggia scende dal soffitto, quello della camera mortuaria dell’ospedale di Santarcangelo". La segnalazione è arrivata dall’avvocato Massimo Ciuffolini figlio di Lucia Mattani detta ’Mimì’ deceduta domenica pomeriggio a 93 anni proprio nel nosocomio santarcangiolese. La direzione dell’ospedale ha subito provveduto a spostare le bare in un’altra area per riaprire l’obitorio questa mattina.

"Nel pomeriggio di ieri alcune persone vicine alla mia famiglia e che hanno fatto da badanti a mia mamma sono andate nella camera mortuaria dell’ospedale. Per un ultimo saluto. Ma una volta arrivati hanno notato che il vestito di mia madre era bagnato. Pioveva dal soffitto. Mi hanno telefonato subito, erano sconvolti e preoccupati dopo essersi accorti della situazione – racconta Ciuffolini –. Quindi si sono rivolti immediatamente alla direzione del nosocomio per segnalare la questione e trovare una soluzione – prosegue il figlio, con la voce comprensibilmente rotta dal pianto –. Mi hanno raccontato che è arrivato un operaio nella camera mortuaria per visionare la situazione e per spostare la bara". La signora Mattani una settimana fa era stata ricoverata a Santarcangelo perché aveva alcune linee di febbre e la tosse: "Nella notte tra lunedì e martedì della settimana scorsa ero a Bergamo per motivi lavorativi, la badante che era con mia mamma preoccupata alle 3.30 ha chiamato il 118 che l’ha portata al pronto soccorso di Rimini, per poi essere ricoverata nel reparto di medicina a Santarcangelo".

La situazione nella camera mortuaria è stata celermente risolta. L’ospedale, da noi contattato, si è subito attivato dopo la segnalazione ricevuta dalla coppia riminese. "La dottoressa Yvonne Zoffoli, con i nostri tecnici, si è recata subito sul posto non appena ha saputo del fatto – commenta Francesca Raggi, direttrice del Presidio ospedaliero di Rimini, Novafeltria e Santarcangelo –. Abbiamo trasferito le salme in altri locali adiacenti e domani mattina (oggi per chi legge) si completerà il ripristino. Su questi ambienti – prosegue Raggi – erano già programmati degli interventi di manutenzione che abbiamo anticipato, provvedendo subito". Le piogge di ieri hanno probabilmente portato alla luce una situazione sconosciuta, degli interventi di manutenzione ordinaria erano già in calendario ma vista la situazione di emergenza che si è verificata ieri questi sono stati eseguiti subito.

I funerali di Lucia Mattani si terranno domani, mercoledì 22 maggio alle 10, nella chiesa del cimitero di Rimini.

