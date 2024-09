Polo Est Village: due giorni di grande beach volley

Schiacciate e volée come se piovesse al Polo Est Village. In quello che un tempo veniva chiamato "L’antivillaggio turistico sul portocanale tra Bellaria e Igea" si svolgono le finale del Campionato italiano assoluto di Beach Volley Giovanile! "Non perdere questo grande evento – spiegano i promotori – dove le migliori squadre Under 14 e Under 16 si sfideranno (ieri ndr) oggi per il titolo! Due giorni di emozioni e spettacolo sulla sabbia, con partite all’ultimo respiro da non perdere". Ingresso gratuito.