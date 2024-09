Ponte del Marano. Addio semaforo, ristretta la carreggiata

Via il semaforo dal ponte di viale D’Annunzio sul Marano. Ora c’è un restringimento della carreggiata. In municipio hanno deciso di alleggerire il peso sul traffico provocato dal semaforo. Il provvedimento era stato preso per le condizioni di sicurezza della struttura. Per evitare rischi era stato limitato il peso che la campata può sopportare. Non vi sarebbe rischio con un camion o autobus, ma due camion in contemporanea pongono un pericolo. E’ stata ristretta la carreggiata per alternare i passaggi di mezzi pesanti.