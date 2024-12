"Portiamo la lotta alla violenza di genere tra i banchi di scuola"

"La lotta alla violenza di genere inizia dai banchi di scuola. Vogliamo portare questo progetto tra i giovani per costruire una cultura basata sul rispetto e sulla consapevolezza fin dai primi anni". Con queste parole l’assessore al Welfare di Bellaria Igea Marina, Ivan Monticelli, ribadisce l’attenzione al tema che si è manifestata anche con il corso di difesa personale femminile, concluso nei giorni scorsi con la consegna degli attestati. Le lezioni, promosse dall’amministrazione comunale a titolo gratuito, hanno rappresentato un’azione concreta contro la violenza di genere. Oltre quaranta donne, suddivise in tre gruppi, hanno partecipato sotto la guida di Antonio Amato, istruttore di kick boxing, e Marco Muccioli, esperto di boxe. "L’iniziativa non si è limitata alle tecniche di autodifesa, ma ha aperto uno spazio di confronto – ricorda Monticelli – Le partecipanti hanno acquisito fiducia e strumenti utili. Questo corso ha dato loro forza e consapevolezza". Con 56 iscrizioni, su 15 posti disponibili in origine, l’interesse è andato oltre le aspettative. Ma non tutte, per motivi di salute o lavoro, hanno potuto partecipare.

Gli incontri si sono tenuti il lunedì sera al Kas8 per le più giovani, e il mercoledì e venerdì sera al centro sociale Altamarea per le donne adulte. Già a marzo si prevede un secondo livello, per chi non ha partecipato o vuole approfondire. "Vogliamo rendere il progetto stabile e coinvolgere un numero crescente di persone. Sensibilizzare sulla violenza di genere nelle scuole sarà cruciale per diffondere consapevolezza e rispetto". Lo sportello antiviolenza, attivo da settembre, ha avuto un ruolo centrale. "Aperto sperando non fosse necessario, si è rivelato fondamentale. Molte donne, anche giovanissime, hanno trovato supporto e ascolto – spiega Monticelli – Le operatrici dello sportello sono preziose perché sono disponibili a spostarsi per chi ha difficoltà a raggiungere il centro".

Antonio Amato, capo di gabinetto della polizia locale, ricorda l’importanza delle istituzioni. "Dal 2015, prima con i carabinieri a Rimini e poi con la polizia locale a Bellaria, teniamo corsi di autodifesa personale femminile. È importante denunciare, sempre e comunque, e noi continueremo a esserci". Lo sportello antiviolenza di Bellaria Igea Marina resta un punto di riferimento per molte donne. È aperto ogni venerdì dalle 9 alle 11. Si può contattare al numero 3465016665, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Aldo Di Tommaso