Prime multe dei Vistared, ma non è una strage

Non è una strage di multe, per ora. Chi si immaginava centinaia di sanzioni fatte dai Vistared, le nuove telecamere ai semafori sulla via Emilia (all’incrocio con viale Mazzini) e sulla Marecchiese che registrano chi passa con il rosso, si sbagliava. I dispositivi, finalmente attivi dall’1 settembre dopo una lunghissima sperimentazione – iniziata nell’autunno 2023 – e il monitoraggio costante da parte degli agenti, fin qui hanno elevato poche multe. Una ventina nella prima settimana di settembre e poche di più in questa. Pochissime, in effetti, se si considerano i dati registrati durante il periodo di sperimentazione. Nei mesi dei test – serviti anche a ’tarare’ le telecamere e i tabelloni che indicano la durata del giallo – si viaggiava a una media di quasi 20 infrazioni al giorno. In particolare: almeno 10 le infrazioni rilevate sulla via Emilia, 9 sulla Marecchiese. Tanto che, alla fine della fase di sperimentazione, si stimavano quasi 5mila infrazioni rilevate. Ma dal momento in cui i test sono terminati e si è cominciato a fare sul serio con le multe, il numero dei veicoli beccati a passare con il rosso è sceso sensibilmente. Meno di 50 le multe elevate nel giro di due settimane. Sul numero così basso di infrazioni ha inciso anche la scelta dell’amministrazione di rivedere l’uso dei Vistared. In un primo momento il Comune di Santarcangelo aveva annunciato infatti che sarebbero stati sanzionati tutti i veicoli: sia quelli che ’bruciano’ il rosso e attraversano gli incroci, sia quelli che superano la linea bianca dello stop – pur non attraversando gli incroci – intralciando così la circolazione. Alla fine, si è deciso di ’punire’ solo la sanzione più grave. Le multe vengono fatte soltanto a chi non si ferma al rosso e attraversa l’incrocio. Niente sanzioni per chi oltrepassa la linea di stop. Una decisione che riduce (e non di poco) il numero delle infrazioni rilevate. L’amministrazione farà un primo bilancio ufficiale dei Vistared nelle prossime settimane, e si analizzerà anche l’effetto dei nuovi dispositivi sugli incidenti. Il Comune ha deciso di installare i Vistared lungo la via Emilia e sulla Marecchiese proprio perché sono le strade di Santarcangelo dove si verifica il maggior numero di incidenti.