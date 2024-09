Prosa, danza e comicità: 21 spettacoli da novembre ad aprile

Spazia dalla prosa alla musica, dalla danza alla comicità, il cartellone della nuova stagione dei teatri di Cattolica. In programma ventuno spettacoli che vedranno salire sul palco del Teatro della Regina e del Salone Snaporaz decine di artisti tra i quali Alessandro Preziosi, Drusilla Foer, Natalino Balasso, Pippo Delbono, Alessandro Bergonzoni, Franco Branciaroli, nonché Paolo Cevoli, Fabio Canino e Tindaro Granata. Il cartellone, che dal 19 novembre si protrarrà fino ad aprile, prevede anche cinque pomeriggi per bambini e famiglie e sette matinée dedicati agli studenti. Dal 7 ottobre intanto partirà la vendita degli abbonamenti e dal 18 quella dei biglietti. A firmare il logo della rassegna, proposta dal Comune di Cattolica e Ater Fondazione, è il designer Marco Morosini che segue il filo conduttore della maschera. Il programma. A dare il "la" alla nuova stagione, il 19 novembre alle 21 al Teatro della Regina, sarà Preziosi con Nando Paone in Aspettando Re Lear versione contemporanea della tragedia shakespeariana. Si proseguirà il 28 novembre con un altro classico di Eduardo De Filippo, La grande magia interpretato da Natalino Balasso e Michele Di Mauro. In dicembre, l’11, appuntamento con la danza e la compagnia Il Balletto di Milano in Aria tango….Bolero. Si cambia genere venerdì 20 con Fiesta, brillantissima commedia-tributo alla Carrà di e con Canino. A gennaio, il 12, insolita versione di Natale in casa Cupiello di De Filippo con Luca Saccoia, il 22 spazio a Drusilla Foer con Venere nemica, e il 31a Granata e il regista Andrea Chiodi con Il malato immaginario. In febbraio seguiranno, il 12, Pippo Delbono con Il risveglio e il 28 la danza con Cosmos, nuova performance di Evolution Dance Theater. In marzo sono attesi, il 12, Franco Branciaroli in Sior Todero Brontolon e il 21 Bergonzoni con Arrivano i Dunque. Chiude il 4 aprile Cevoli col suo nuovo monologo Figli di Troia.

Nives Concolino