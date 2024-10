Protezione civile a caccia di giovani

In prima linea contro le alluvioni, gli incendi e le altre emergenze. Il gruppo di protezione civile di Pennabilli è diventato sempre più attivo a livello regionale e nazionale. Una quarantina i volontari, impegnati tutto l’anno per interventi contro incendi, terremoti, alluvioni. Tra le tante missione quela svolta durante l’alluvione di maggio del 2023 e i più recenti aiuti a Cotignola.

"Da un po’ di tempo – spiegano i volontari di Pennabilli – facciamo anche incontri nelle scuole, per raccontare agli studenti tutte le nostra attività e far capire loro l’importanza della prevenzione". Proprio quest’anno "sono arrivati due nuovi giovani nella squadra. L’obiettivo è coinvolgere sempre più ragazzi e ragazze come volontari. Purtroppo, visto che gli eventi calamitosi sono diventati sempre più frequenti, poter contare su nuovi volontari e ampliare il gruppo è importantissimo. È un lavoro faticoso, a livello mentale ed emotivo oltre che fisico, ma che ci ripaga moltissimo sul piano umano".