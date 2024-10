"Quadretto o bozzetto?". Ad Halloween opere in dono

Al posto della classica domanda ’dolcetto o scherzetto’ magari chiederanno ’quadretto o statuina’? (o bozzetto artistico?) S’intitola Arte in dono l’originale iniziativa che l’associazione Bell’Arte lancia per questa sera, per la ricorrenza di Hallowen. "Nell’occasione saranno liberate tante opere d’arte – spiegano la presidente Laura Merighi e la vice Franca Bisulli – nei pressi di negozi portoni case panchine e chi le trova saranno sue. Il fortunato potrà taggare l’artista e l’associazione Bell’Arte sulle pagine social Facebook e Instagram". Un ringraziamento viene rivolto da Bell’Arte "all’artista Fabiola Cuccagna, che già lo pratica nel Cesenate e dintorni".

Oggi va in scena l’Isola di Halloween - fatti un selfie in maschera davanti alle vetrine dei negozi. "Posta e vinci su Facebook" l’invito dei commercianti. Prosegue il programma 2024 dell’associazione Isola dei Platani Centro: "la festa di Halloween si arricchisce sempre di nuovi spazi, divertimenti, promozioni e collaborazioni, diventando sempre più una festa pubblica di aggregazione, interamente sponsorizzata dagli esercenti associati". Oggi tre eventi gratuiti, in collaborazione con la Banca del Tempo. Dalle 15,30 alle 18,30 alla stazione il grande gonfiabile Draghetto. La Sala del terrore. Il viale pedonale sarà percorso da Biancaneve, Grimilde e la strega cattiva (foto gratuite con i bambini).

Infine, dalle 18,30 alle 19 di fronte alla stazione, i bambini mascherati "avranno la possibilità di estrarre dal calderone della strega, uno dei tantissimi premi offerti dagli associati".