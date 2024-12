Quel dehor sul Pianello è abusivo: "Mai data l’autorizzazione"

"Nessuna autorizzazione per il nuovo dehor in Piazza della Libertà". Su quel dehor del lounge bar Oyster Bistrot del quale nelle ultime settimane tanto si è dibattuto sui social, interviene ora la Commissione per la conservazione dei monumenti. "La Commissione come tutti i cittadini di questo paese, si è ritrovata la costruzione di questa struttura – spiegano dalla Commissione sammarinese – che riteniamo piuttosto invasiva soprattutto in considerazione dell’ubicazione in piazza della Libertà che rappresenta uno dei luoghi istituzionali più importanti del centro storico San Marino, patrimonio dell’umanità dell’Unesco".

Già la Commissione della passata legislatura "si era pronunciata contro questo modo di agire a dir poco anomalo, denunciando il fatto con una lettera inviata ai Capitani Reggenti di allora, a tutti i membri del Congresso di Stato e a tutti gli uffici statali competenti in materia".