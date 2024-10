Qui si lavora in tutte le stagioni

C’è chi invece il suo negozio nel centro di Rimini l’ha aperto da poco. "Sono 10 mesi che siamo qui – racconta Federico Liggieri di ottica Alver –. La nostra attività è nata a Riccione e a Rimini posso dire che la realtà è completamente diversa. Il lavoro qui è maggiormente spalmato nell’arco dell’anno, non si concentra solo in estate. Il negozio che abbiamo è piccolo e non richiede dei numeri esorbitanti alla fine del mese. Alla fine dei conti siamo contenti, noi vendiamo occhiali e l’ottica è un bene primario di cui la gente non può fare a meno e anche questo gioca in nostro favore. Poi ogni negozio ha la sua clientela e la sua storia però è innegabile che questo sia un periodo non facile per il commercio"