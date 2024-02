Radio Bakery, la sindaca in trincea: "Ubaldi? Nessun conflitto di interessi"

"Dalle opposizioni solo polemiche strumentali per gettare fango: Fabio Ubaldi non è in alcun modo in conflitto di interessi. La procedura seguita per l’assegnazione a Radio Bakery della promozione di Riccione sui social a livello nazionale e internazionale è perfettamente conforme alle normative". A replicare con determinazione alle accuse sollevate dalle liste civiche di centrodestra e da Fratelli d’Italia, che hanno puntato il dito contro il capo di gabinetto, accusandolo di conflitto d’interessi e pertanto invitato a rassegnare le dimissioni, è la sindaca Daniela Angelini. "Ubaldi – dice – non si trova in alcun modo in posizione di conflitto di interessi. La procedura con la quale è stata assegnata la gestione delle pagine social per la promozione turistica in maniera diretta, tramite Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), è assolutamente trasparente e conforme alla disposizioni normative. L’amministrazione comunale ha scelto di investire sulla promozione turistica attraverso specifiche pagine dei social network, avvalendosi della collaborazione di un partner autorevole e affidabile e specializzato nella creazione di contenuti di altissima qualità. Le polemiche dell’opposizione gettano solo fango su un investimento che sosteniamo su precisa richiesta dei nostri operatori turistici, nonché delle stesse forze di opposizione".

La prima cittadina parla di polemiche strumentali, in quanto "Ubaldi non ha più niente a che fare con Radio Bakery, ha infatti ceduto tutte le quote dal 2020". Da qui l’accusa all’opposizione di "gettare fango, a prescindere dalla verità". A chi l’attacca sull’affidamento diretto l’Angelini ricorda di aver seguito le disposizioni del Decreto legislativo 36 del 2023, che prevede "l’affidamento diretto dei servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importo inferiore a 140mila euro. Questo anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse". Requisiti dei quali, come osserva la sindaca, Radio Bakery è dotata. I suoi contenuti racconteranno quindi Riccione a 360 gradi, 12 mesi all’anno tramite pagine social di Facebook, Instagram, TikTok e Youtube. "Un patrimonio che resterà a disposizione del Comune di Riccione per un valore di 60mila euro – assicura Angelini –. Il resto degli importi previsti, che esulano dal compenso di Radio Bakery, verrà impiegato per campagne promozionali sui mercati di riferimento. Un investimento del genere non è mai stato fatto, per la prima volta dialogheremo in modo diretto con i nostri potenziali ospiti".

Nives Concolino