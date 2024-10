Rai Storia dedica tre giorni al ricordo di Federico Fellini

A 31 anni dalla scomparsa di Federico Fellini, il 31 ottobre 1993, Rai Cultura ricorda il regista riminese con una programmazione dedicata su Rai Storia. Si parte oggi alle 12 con ‘Fellini racconta - Un autoritratto ritrovato’ in cui si racconta attraverso interviste (come quella di Sergio Zavoli e Carlo Mazzarella) rilasciate sul set dei suoi film e durante la partecipazione a Festival e altre manifestazioni internazionali. Si prosegue domani sempre alle 12 su Rai Storia con ‘Fellini racconta - Diario di un film’, incentrato sulla lavorazione di "E la nave va". Doppio appuntamento sempre su Rai Storia il 31 ottobre: alle 12 è il turno di ‘Passeggiate nella memoria’, un ritratto più intimo del Maestro attraverso interviste che svelano il dietro le quinte dei suoi capolavori e i ricordi della sua vita pubblica e privata, mentre alle 15 è in onda ‘Federico Fellini, io sono un clown’, lo speciale di Marco Spagnoli con l’introduzione dello storico Ermanno Taviani che ricostruisce l’incontro tra Federico Fellini e il mondo della televisione alla fine degli anni Sessanta. L’occasione di lavorare in tv viene offerta a Fellini dal Peter Goldfarb, intervistato nel documentario, che nel 1967 convince il regista riminese a lavorare per la prima volta per la televisione americana. Nasce così il finto docufilm "A Director’s Notebook" (Block-notes di un regista, 1969), prodotto per la Nbc, dove il Maestro mostra per la prima volta il "circo del cinema felliniano nel suo farsi".