Rbr, Scarponi nuova chiamata in azzurro: convocato nell’Italia Under 20

Ecco una chicca in chiusura di annata agonistica, per Alessandro Scarponi. Il classe 2004 di Rinascita Basket Rimini è stato infatti convocato per il raduno dell’Italia under 20 in prospettiva dell’Europeo di categoria che si svolgerà a Gdynia, in Polonia, dal 13 al 21 luglio. Il commissario tecnico della selezione azzurra, Paolo Galbiati, ha chiamato con Scarponi altri 23 giocatori per un raduno allargato dal quale poi pescare gli atleti che effettivamente parteciperanno ai Campionati Europei. L’Italia under 20 si ritroverà venerdì 21 giugno a Udine per poi giocare una serie di amichevoli. A Udine, contro la Croazia, doppio test il 29 e 30 giugno. Poi, uno dei grandi classici dell’estate giovanile azzurra, il torneo internazionale "Memorial Vigilio De Silvestro-Trofeo Bepi Meneghin" di Domegge di Cadore (Belluno) dal 5 al 7 luglio con Slovenia, Spagna e Grecia. Agli Europei, l’Italia è inserita nel girone C con Germania, Repubblica Ceca e Israele. Per Alessandro Scarponi una lieta notizia al termine di un’annata piuttosto difficoltosa a livello senior con Riviera Banca in A2. Con la sua Rinascita, ha iniziato coi galloni di elemento importante del quintetto base, ma non è riuscito a trovare continuità di rendimento. Per lui in totale 2.7 punti e 1.7 rimbalzi, col 41% da due e il 22% da tre. Assieme a Scarponi, sarà un’estate all’insegna dell’azzurro anche per il classe 2009 Mattia Ruggeri, impegnato con l’Italia Under 15 dal 24 giugno all’8 luglio in occasione della preparazione per la JR NBA European Finals e della successiva partecipazione al Torneo dell’Amicizia di Varese.