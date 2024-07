Record di presenze alle Giornate del cinema: "Il palacongressi è troppo piccolo per noi"

"Dopo tredici edizioni per la prima volta quest’anno siamo stati costretti a chiudere gli accrediti, perché la partecipazione a Cinè è stata grandissima, per cui siamo andati in overbooking. Oggi posso dire che il Palazzo dei congressi di Riccione non basta più". A dirlo è Remigio Truocchio, general manager di Ciné. La manifestazione, che quest’anno tra gli ospiti annovera personaggi del calibro di Michele Placido, Diego Abatantuono, Barbara Ronchi, Edoardo Leo, Chiara Francini, Riccardo Scamarcio, Vinicio Marchioni, Michele Riondino e Pilar Fogliati, solo per citarne alcuni, si è consolidata ed è cresciuta, tanto da moltiplicare anche la presenza delle major cinematografiche.

"Quest’anno le richieste superano la capienza del palacongressi, siamo quasi in duemila, mentre in sala ce ne stanno 1.400, a queste si aggiungono le oltre 500 che ruotano attorno al mercato e all’industria. A preoccuparmi sono proprio le sedute in sala, perché mai avevamo raggiunto questi numeri dall’inizio della manifestazione. Finora c’era chi si accreditava anche durante la manifestazione. L’interesse per il cinema è grandissimo, al di là di Riccione e di Cinè. Ha contribuito il grande successo di Inside Out 2 diretto da Kelsey, che ha rimesso a posto il mercato primaverile andato sotto, tant’è che il film sfiora i 30 milioni d’incasso in neanche dieci giorni, tanti soldi quanti ne ha fatti la Cortellesi. Quindi lo spirito è festoso, propositivo, tutti vengono qui a festeggiare il successo, oltretutto abbiamo più produzioni di film e altre due case distributrici, sicchè il programma è più ricco e lungo. Nel frattempo stanno confermando la presenza altri personaggi. Ha preso quota Cinema in città, in piazzale Ceccarini ogni sera per le proiezioni gratuite pieno di gente. Stasera ospite Marco Bellocchio.

Nives Concolino