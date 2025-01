Regalo di compleanno per Fellini: al Fulgor in mostra i suoi disegni

Buon compleanno, Federico! Il 20 gennaio Fellini avrebbe compiuto 105 anni. Per celebrare il Maestro in occasione dell’anniversario della sua nascita, il Fellini Museum è pronto a inaugurare una nuova mostra al Fulgor. Si tratta di una selezione di disegni dalla collezione di Danilo Donati, il celebre costumista e scenografo (scomparso nel 2001) che ha lavorato con tanti anni insieme al regista riminese.

La mostra, che debutterà sabato al Fulgor, esporrà 27 disegni di Fellini tutti risalenti agli anni ’70. Sono disegni rari, alcuni mai visti prima. Molti furono realizzati dal regista con biro e pennarelli colorati. Venti sono disegna su carta di diverso formato. Gli altri 7 Fellini invece li disegnò su tovaglioli di stoffa da ristorante, come gli capitava spesso, specialmente quando dava forme e colori ai sogni e alle visioni notturne.

La mostra, dal titolo I disegni di Federico Fellini nella collezione di Danilo Donati, è anche la preziosa testimonianza di quel legame speciale che c’era tra Fellini e Donati. Lo scenografo e costumista, che ha conquista in carriera due Oscar, di cui uno vinto per i costumi de Il Casanova di Fellini, cominciò la collaborazione con il regista riminese sul set di Fellini Satyricon. Un sodalizio proseguito per molti anni: Donati lavorò insieme a Fellini per Roma, Amarcord (sua la ricostruzione del borgo negli studi di Cinecittà), Il Casanova, firmò i costumi di Ginger e Frede e le scenografie e i costumi di Intervista.

La mostra, che andrà avanti fino al 2 marzo, prenderà idealmente il testimone di Semplicemente Marcello, l’esposizione dedicata a Marcello Mastroianni e a Fellini che chiuderà i battenti il 20 gennaio, proprio nel giorno dell’anniversario della nascita del regista.

Sempre lunedì 20 gennaio, per celebrare il compleanno di Fellini il Fellini Museum resterà eccezionalmente aperto, a ingresso libero. Lo stesso accadrà anche al Museo della Città e la ’Domus del chirurgo’. Lunedì debutterà, tra l’altro, un nuovo strumento per poter visitare il Fellini Museum: si tratta di un’audioguida gratuita, in forma di app, accessibile e scaricabile dal sito fellinimuseum.it oppure attraverso qr code disponibile in biglietteria.