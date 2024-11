Regionali, ecco la scheda . Chiamati alle urne 286mila riminesi. Per 700 giovani sarà la prima volta

La settimana scorsa Nicola Marcello, il capolista di Fratelli d’Italia, era stato attaccato dal Pd dopo aver diffuso sui social quello che sarebbe stato il facsmile della scheda elettorale delle regionali: "Ma come fa ad averlo prima ancora che venga pubblicato dalla Prefettura?". Marcello si era difeso spiegando: "L’ho preparato basandomi sul sorteggio delle liste e sulle regole". Alla fine Marcello ci aveva azzeccato. La Prefettura ha pubblicato ieri il facsimile della scheda con cui si voterà il 17 e il 18 novembre. Nella parte a sinistra della scheda ci sono gli schieramenti principali: il centrosinistra è in alto, dall’alto verso il basso i simboli di Pd, Civici con de Pascale, Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 stelle, Emilia Romagna futura; sotto c’è il centrodestra con i simboli (dall’alto verso il basso) di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica di Ugolini. Nella parte destra della scheda le liste dei candidati Teodori e Serra: in alto il simbolo Lealtà coerenza verità, subito sotto quello di Emilia Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro.

LE LISTE E I CANDIDATI

IL PIÙ GIOVANE HA 19 ANNI

Sono 11 le liste, 44 i riminesi in corsa per il consiglio regionale. L’età media dei candidati riminesi è 50 anni, il più giovane ne ha 20 e il più anziano 75. Dei 44 in corsa per Bologna, 19 sono nati in provincia di Rimini, 7 in altre zone dell’Emilia Romagna, 14 in altre regioni e 4 all’estero.

PRIMA VOLTA AI SEGGI

PER 656 RAGAZZI

A proposito di numeri, nella nostra provincia saranno 286mila gli elettori chiamati al voto. Nella città di Rimini gli elettori saranno 122.774: 63.363 donne e 59.411 uomini. Due ragazze compiranno 18 anni proprio il 17 novembre: sono le due riminesi più giovani chiamate al voto. In totale sono 656 i giovani (363 ragazzi e 293 ragazze) che potranno votare per la prima volta.

LA TRUPPA DEI CENTENARI

Dagli ‘esordienti’ ai più maturi. Gli elettori ultracentenari A Rimini sono 66: predominano le donne (49) sugli uomini (17). Ed è una donna anche l’elettore più anziano della città (e della provincia): una nonnina di 107 anni.

NUOVE TESSERE E NAVETTE

Per chi ha smarrito o esaurito la tessera elettorale, in questi giorni gli uffici di via Marzabotto e le delegazioni anagrafiche distaccate faranno gli straordinari per rilasciare le nuove tessere (tutti gli orari sul sito web del Comune). Come nelle precedenti elezioni, il Comune ha predisposto un servizio di trasporto ai seggi per le persone invalide o con difficoltà motorie. Il servizio, gratuito, verrà svolto dai mezzi della cooperativa sociale ‘La Romagnola’: per prenotare basta telefonare al numero 348.8572641, nelle giornate del 16 e del 17.

Manuel Spadazzi