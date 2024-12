Restyling dei marciapiedi e l’asfaltura di tre strade

E’ stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta di Cattolica il progetto di restyling del manto stradale e dei marciapiedi di alcuni tratti di via Francesca da Rimini, via Irma Bandiera e dei parcheggi di via Comandini. Prosegue, dunque, il piano di manutenzione della città, specie nei mesi invernali, in previsione della prossima stagione estiva 2025.

"Interverremo per risistemare i danni provocati dalle radici dei pini, ma soprattutto per eliminare i rischi per la sicurezza e l’incolumità delle persone – spiega l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – in via Francesca da Rimini procederemo nei tratti più dissestati con la raschiatura del manto, bonifica delle radici e infine con la riasfaltatura".

Stesso tipo di intervento anche in via Irma Bandiera, da via Viole al civico 2 di via Bandiera: "Nell’area alberata dai pini interverremo in via Irma Bandiera – continua l’Assessore Uguccioni – è poi in programma il terzo stralcio di lavori su via Comandini dove ci si concentrerà sui parcheggi con bonifica delle radici e riasfaltatura. Prossimo step, dopo l’approvazione del progetto da parte della Giunta, sarà l’affidamento dei lavori alla ditta. Costo totale degli interventi: circa 100mila euro per le tre strade". La Regina si rifà il look, dunque.

