Riasfaltate le vie Tavollo e Crocetta: "Arterie chiave per il territorio"

Sono partiti in questi giorni i lavori di asfaltatura in via Tavollo a San Giovanni in Marignano e l’amministrazione annuncia altri interventi importanti anche in altre vie. "La via Tavollo è una via della zona industriale che presenta un asfalto particolarmente disconnesso e su cui era necessario intervenire, in quanto tale arteria serve importanti aziende del territorio marignanese, alcune abitazioni e presenta una situazione in parte compromessa – ribadisce l’amministrazione –, la via Crocetta è invece una via particolarmente trafficata, soprattutto a seguito della realizzazione della nuova rotatoria sulla SS16; si trova a ridosso di un’area residenziale su cui la conformazione della via, unita all’intensità del traffico, stava dando diversi problemi e criticità. Su tale via è stato avviato un intenso confronto con i cittadini, prevedendo la realizzazione di un’intersezione rialzata su via Pacinotti e attraversamenti pedonali rialzati. In ambito di sicurezza abbiamo finanziato il progetto per la rotatoria su via Perugia, in zona parco Gaibarella, per un importo di circa 15.000 euro con l’obiettivo futuro di arrivare alla realizzazione della rotatoria stessa, oggetto di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza".

lu.pi.