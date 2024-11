Riccione cala gli assi per le feste. Arrivano Buffa e la Michielin

Riccione festeggia l’arrivo del Capodanno con Francesca Michielin. Sarà la cantautrice e polistrumentista ad esibirsi nell’arena H2O in piazzale Ceccarini il 30 dicembre alle 18. Descrivere Francesca Michielin è perfino superfluo. Nata nel 1995 si è fatta conoscere al grande pubblico nel 2012 vincendo la quinta edizione di X Factor. Da allora, la sua carriera è letteralmente esplosa con i suoi brani tra i più ascoltati alla radio e le collaborazioni con artisti di primo piano, facendosi notare per la raffinata ricerca musicale. Suo è il successo ‘Nessun grado di separazione’, con cui ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016. Una galleria di successi da ‘L’amore resiste’ a ‘Io non abito al mare’ passando per ‘Vulcano’ l’hanno portata a essere una delle cantanti più apprezzate nel panorama nazionale grazie anche alla sua sensibilità e a testi. Sarà lei ad accendere il Capodanno riccionese con un’esibizione che arriverà 24 ore dopo quella di Enrico Ruggeri che porterà a Riccione il suo suggestivo ‘Il mare d’inverno’.

La seconda sorpresa di Natale il Comune se la giocherà all’avvio dei grandi eventi nel periodo delle festività. Il 21 dicembre il palinsesto degli spettacoli si aprirà al PalaRiccione con ‘La Milonga del Fútbol’ di Federico Buffa. In scena uno spettacolo che intreccia racconti di sport e cultura, mantenendo sullo sfondo le avvolgenti atmosfere del tango. Questo consente allo spettatore di vivere la fusione tra musica e narrazione facendosi guidare dalla voce di Buffa. ‘Milonga del Futbol’ non è un semplice spettacolo sul calcio, ma un viaggio nello sport, vivendone la passione attraverso le storie di campioni, incluso Maradona, dei tifosi e dei luoghi arrivando a toccare il punto di connessione tra il calcio e l’identità culturale dei popoli.

Ad accompagnare Buffa saranno la voce di Mascia Foschi e Alessandro Nidi al pianoforte. Buffa aprirà il palinsesto degli spettacoli che proseguiranno il 24 dicembre sempre all’H2O Arena di piazzale Ceccarini con il concerto dei Florida Inspirational Singers. Il 26 dicembre sarà la volta de La Notte dei Sogni con il concerto di Santo Stefano, che vedrà protagonisti l’Orchestra Buxus Consort Strings, Laura Marzadori e Mario Marzi, sulle musiche di Vivaldi e un omaggio speciale a Ezio Bosso. Il 28 dicembre l’H2O Arena tornerà a essere il palcoscenico della musica grazie all’orchestra di fiati di Mondaino con il concerto ‘L’orchestra e il mare’, uno dei sette appuntamenti della rassegna musicale ‘Dai cori al cuore’. Dopo le serate con Ruggeri e Michielin tutti a brindare a San Silvestro con la ‘Discoteca Romantica, un’onda elettrica’, sempre all’H2O Arena, per salutare il 2024 e accogliere il nuovo anno. Infine il 2025 si aprirà l’1 gennaio con i ritmi della Milonga di Capodanno, uno spettacolo di tango che porterà eleganza e passione.

Andrea Oliva