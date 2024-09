Riccione-Tavoleto, stop al traffico per 6 giorni

Chiude la Riccione Tavoleto per sei giorni. L’intervento previsto dal Comune di Misano non sarà indolore. La chiusura dell’arteria che collega la zona sud di Riccione, ed anche Misano alla vallata del Conca, comporterà disagi anche al trasporto pubblico locale. In municipio ne sono consapevoli, ma sanno anche che è un provvedimento necessario per consentire il completamento dei lavori alla rotatoria di via Grotta, un cantiere seguito dalla ditta Cbr per conto di Società Autostrade. La rotatoria e di conseguenza questo cantiere, rientrano tra gli interventi complementari alla realizzazione della terza corsia dell’autostrada, che da Rimini fino ad arrivare a Misano, stanno cambiando faccia alla statale 16 con l’eliminazione dei semafori e la costituzione di una nuova viabilità. A Misano si attende il completamento della bretella che dall’uscita del casello di Riccione condurrà a Villaggio Argentina attraverso una strada che sfrutterà la galleria a Scacciano realizzata a suo tempo come alternativa per il traffico autostradale in attesa dell’ampliamento di quelle sul sedime dell’A14.

I lavori alla rotatoria di via Grotta a Villaggio Argentina comporteranno la chiusura della Riccione Tavoleto tra il 30 settembre e il 5 di ottobre. La sospensione del traffico riguarderà tutti i veicoli, compresi i mezzi del trasporto pubblico. Le linee di Start Romagna che transitano sulla direttrice Riccione – Morciano saranno deviate su un percorso alternativo, passando sulla statale 16 e via del Carro. Per vedere come sarà modificata la viabilità si può consultare il sito web di Start Romagna. Gli scuolabus del trasporto scolastico comunale effettueranno tutte le fermate ma compiendo un percorso alternativo che causerà inevitabili ritardi, spiegano dal municipio. "Avremo ancora qualche giorno di disagio, ma ciò consentirà di portare finalmente a conclusione un cantiere che insiste da tempo sulla nostra viabilità cittadina – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -. Terminato questo step, l’obiettivo è quello di portare velocemente a termine la realizzazione della bretella stradale che da Villaggio Argentina porta a Riccione, un intervento che verrà fatto in corsia riservata, senza intralciare il circuito cittadino"

Andrea Oliva