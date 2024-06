Riccione, vai col liscio. Piazzale Ceccarini diventa una balera a cielo aperto

Riccione celebra i 70 anni dell’inossidabile Romagna mia, successo planetario del mitico Secondo Casadei trasformando piazzale Ceccarini in una balera sotto le stelle. Accadrà il 24 luglio con una kermesse che dal tramonto a mezzanotte accompagnerà turisti e residenti in una festa d’altri tempi, un piacevolissimo viaggio musicale che vedrà protagonista la stella del liscio Roberta Cappelletti con uno sguardo rivolto al futuro. Il suo concerto, infatti, darà seguito all’intervento della band riccionese Gen Z dei Vulva de Leyva guidata da Leonardo Rossi, in arte Lennar Rubra, che presenterà l’inedito brano Dama Balera, tra l’altro titolo dell’evento. Ospite d’onore sarà Riccarda Casadei che ieri, al palazzo del Turismo con la Cappelletti, l’assessore al Turismo Mattia Guidi e Bruno Bernabei, presidente di Costa Hotel partner dell’evento, ha presentato il programma.

La festa partirà alle 20,30 con il rito della piadina, oro della Romagna, nonché regina delle street food italiano. Costa Hotel, che quest’anno celebra il suo 25ennale con le azdore romagnole di Food in tour proporrà una dimostrazione pratica di preparazione della piadina. Si esibiranno quindi i Vulva de Leyva con Lennard, che alla musica romagnola ha dedicato una particolare ricerca artistica, un esperimento di meta-liscio, sfociato in Dama Balera, canzone che racconta la storia di un amore paranormale tra due amanti intrappolati nel mitico hotel Savioli Spiaggia. Alle 22, partirà il concerto della Cappelletti che, reduce dal programma ‘È sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici su Rai1, trasformerà la festa in una serata danzante. Sarà un’immersione nella musica dell’indimenticabile Secondo Casadei, del quale Riccarda ha rispolverato aneddoti e amarcord, la sua canzone Riccione by night, le sue esibizioni a Carnevale alla Casa del popolo, l’amicizia con Bepi Savioli, all’epoca patron dei più blasonati locali riccionesi.

"Bepi diceva che non poteva prendere la sua orchestra, ma faceva i complimenti, dicendo: con la tua musica Secondo, fai divertire la gente più tu che le mie formazioni locali". Tra gli elogi fatti al grande Casadei quello del maestro Ennio Morricone, che definì Romagna mia "un piccolo gioiello". La grande icona del liscio a Riccione sarà ricordata anche il 13 luglio da Mirko Casadei in occasione del Balamondo World Music Festival e il 3 agosto dal Riccione Summer Festival.

Nives Concolino