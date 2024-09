Rimini Rinata tra le civiche per de Pascale

Gli esponenti della Lista Jamil hanno partecipato sabato a Faenza, all’incontro dei movimenti civici a sostegno della candidatura di Michele De Pascale a presidente della Regione. "Siamo pronti a lavorare con le altre realtà civiche per dare un contributo alla coalizione del centrosinistra – commenta aometa il presidente Fabio Gamberi - Essere lista civica, come lo è Rimini Rinata, in questo momento di disamore per la politica è una responsabilità che deve interrogarci per costruire nuovi approcci alla cura del bene comune. Siamo pronti a mettere in campo l’esperienza maturata in questi anni a Rimini e a rafforzare il rapporto con le istituzioni del territorio per portare contributi e idee".