Rimini va in Blanco. Sarà lui la stella della Notte rosa

Rimini si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto per la Notte rosa, pronta a dare spettacolo nel lungo weekend del Capodanno dell’estate da giovedì 4 a domenica 7 luglio. Una quattro giorni ricca di musica e di eventi che raggiungeranno il loro clou nella serata di venerdì 5, quando in piazzale Fellini ad accendere la festa saranno Blanco, Gaia, Shablo ed Epoque, pronti a dare il benvenuto al 19esima edizione della Notte rosa nel migliore dei modi. Il lungo weekend di esibizioni diffuse in tutta la città comincia a prendere forma da giovedì 4, con Morgan che traghetterà gli spettatori dell’arena Francesca da Rimini nel fitto mondo del cantautorato italiano, in un vortice di classicità e suggestioni contemporanee. Sempre il 4 luglio, ma in piazza Cavour, si leva al cielo l’omaggio ai 70 anni di Romagna mia con la serata del ballo de liscio che porterà tutta la piazza in una serata di altri tempi tra le note dell’orchestra spettacolo Frank David. La Notte rosa entrerà nel vivo venerdì 5 quando il rosa tingerà ogni strada e piazza, dall’alba al tramonto. La festa inizierà in spiaggia con Un mare di rosa in riva, con tantissimi eventi sulla battigia. La notte si accende con le stelle della musica che brilleranno sul palco di piazzale Fellini salutando il Capodanno dell’estate con una lineup di eccezione. Tra gli ospiti più attesi c’è Blanco, uno dei talenti più travolgenti che negli ultimi anni ha collezionato ben 74 dischi di platino. Insieme a lui sul palco saliranno Gaia e la sua Sesso e samba, hit uscita lo scorso maggio ma già capace di stravolgere le classifiche musicali italiane e non solo. I grandi nomi non terminano qui perché quella sera faranno ballare le migliaia di fan anche deejay Shablo, affiancato da Joshua e il cantante e rapper Epoque. La serata terminerà, come da tradizione, con il grande show dei fuochi d’artificio, in contemporanea in tutta la riviera.

La lunga notte di festeggiamenti continua fino all’alba di sabato 6 luglio con il concerto al sorgere del sole del riminese Federico Mecozzi, sulla spiaggia di Riminiterme. La musica continuerà poi nella postazione estiva di radio Rds con Cioffi e Mara Sattei in concerto. Gran finale domenica con il fascino della musica di Ludovico Einaudi che entrerà al teatro Galli nell’ambito della rassegna Percuotere la mente. Non solo Rimini. Saranno tanti, tantissimi gli appuntamenti che animeranno il lungo weekend rosa sulla Riviera.

A Riccione prosegue fino a venerdì 5 il Festival del sole. Ma la vera stella della Notte rosa sarà Dargen d’Amico, pronto a salire sul palco di piazzale Roma sabato 6.

Cattolica invece ballerà a ritmo di Annalisa e dei suoi successi con il concerto all’Arena della Regina di sabato 6 (a pagamento). Nella stessa serata piazza Primo Maggio sarà animata da Jo Squillo per una festa all’insegna della musica dance anni ‘90 (a ingresso gratuito). Domenica 7 luglio a calcare il palco di piazza Primo Maggio ci penserà poi Cristiano Malgioglio.

A Bellara torna il Carnevale rosa che sfilerà venerdì 5 e sabato 6, al ritmo di deejayset del duo Space Invaders. Il 7 luglio tutti in festa con Balamondo in spiaggia, in compagnia di Mirko Casadei e della sua big band.

A Misano sarà Raf a dare il via alla festa col suo concerto in piazzale Roma venerdì 5, mentre sabato 6 si fa festa con il Carnevale dell’estate sul lungomare. Anche Santarcangelo parteciperà alla Notte rosa con gli eventi del Festival del teatro.

Federico Tommasini