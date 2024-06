Rinasce "Il povero diavolo". Osteria nel segno dell’inclusione

Li avevamo lasciati intenti a cercare la location giusta per il loro ‘ristorante sociale’ – uno spazio nel quale favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità, nel centro storico di Rimini. Sono passati poco più di tre mesi e i soci della cooperativa sociale ‘Aldeia’ (in portoghese, ‘comunità’) hanno deciso di fare le cose in grande: saranno loro a riaprire ‘L’osteria del Povero diavolo’, ristorante di Torriana con una stella Michelin, chiuso da febbraio. A svelare i retroscena è uno dei soci, Samuele Ramberti (noto in città anche per il suo ruolo di consigliere comunale della lista Jamil). "In centro non siamo riusciti a trovare un locale che facesse al caso nostro – dice – allora abbiamo pensato al piano B: l’apertura in un borgo dell’entroterra". Ciò che affascina i soci – oltre a Ramberti, Gabriele Mancuso, Davide Papa, Alessandro Cerami e la ‘new entry’ Claire Bini, tutti con una lunga esperienza in organizzazioni del terzo settore – è la ‘modularità’ dello spazio, dichiara ancora Ramberti: "è un locale ampio, munito anche di ambienti esterni, adatti a eventi culturali all’aperto, e di cinque camere per l’ospitalità. Vorremmo che rinascesse con il nome ‘Il povero diavolo – Osteria sociale’, perché esprimerà appieno il nostro progetto di accoglienza e inclusione. Puntiamo a una cucina di qualità, sì, ma la stella la vorremmo per l’intero progetto – precisa Ramberti, che non svela il nome del nuovo chef, ma assicura che ‘il contratto è in fase di definizione’ -. Vogliamo che i nostri clienti sappiano di aver contribuito, mangiando da noi, a un progetto sociale". L’inaugurazione è prevista per la fine di settembre.

Maddalena De Franchis