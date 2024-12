Ritardi alla scuola media ’Saffi’, Alleanza civica:: "Andremo fino a fondo per scoprire i veri motivi"

"Quando torneranno alla ‘Saffi’ i ragazzi trasferiti in altre scuole, a causa dei ritardi nei lavori? Il Comune ha vigilato a dovere sul cantiere?". Lo chiede Alleanza civica, che intende andare a fondo sui ritardi dei lavori nella palazzina B della scuola media di Santarcangelo. La settimana scorsa, attraverso la consigliera Jenny Dolci, la lista di minoranza ha fatto accesso agli atti per capire come sono andate le cose. "Vogliamo capire se i ritardi sono stati causati da imprevisti o da negligenze o se, invece, ci sono altri motivi dietro ai problemi del cantiere – dice la Dolci – I disagi e i ritardi potevano essere evitati? Il Comune a fine estate disse che il cantiere sarebbe stato ultimato in tempo per far rientrare i ragazzi dopo le festività natalizie. Poi (a fine ottobre) è stato comunicato che ci sarebbero stati ulteriori ritardi. A oggi, non si sa quando i ragazzi potranno rientrare alla ‘Saffi’". Sono 10 le classi che sono state trasferite da settembre in altri plessi, a causa dei ritardi della ditta: 3 prime e 3 seconde sono finite all’elementare ‘Pascucci’, 4 terze sono state trasferite all’elementare di San Vito. Proprio i ragazzi di terza sono quelli che hanno avuto più disagi, soprattutto nelle prime settimane. Alcuni giorni fa il Comune ha assicurato che, nelle ultime settimane, i lavori alla palazzina B della ‘Saffi’ "stanno proseguendo regolarmente, secondo l’ultima tabella di marcia comunicata alle famiglie". Già ultimato l’impianto elettrico, a breve sarà ripristinata la linea internet. L’obiettivo è completare vari lavori prima dell’arrivo dell’intelaiatura in metallo (l’intervento principale), che verrà montata all’esterno per rafforzare la tenuta antisismica dell’edificio. L’intelaiatura verrà consegnata entro gennaio, il montaggio avverrà a febbraio. Poi andranno fatti i collaudi, prima di far rientrare i ragazzi alla ’Saffi’. Nel frattempo sono partiti i lavori per sostituire alcuni infissi alla ‘Pascucci’.