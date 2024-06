Ruspe sull’ex Questura. Supermercato ridotto e 8mila metri di case: c’è l’accordo per via Bassi

A Palazzo Garampi sperano di chiudere la partita in tempi brevi: entro la fine di questo mese o – al massimo – per l’inizio di luglio. Se non ci saranno imprevisti, l’accordo tra il Comune e Ariminum sviluppo immobiliare, la società proprietaria dell’ex Questura sarà firmato in poche settimane. Che significa che tra luglio e agosto Asi potrà partire finalmente con i lavori di demolizione del ’mostro’ di via Bassi.

Le bocche, da entrambe le parti, restano stracucite in attesa di mettere nero su bianco la convenzione per il piano di riqualificazione dell’area. Ma ormai i termini dell’accordo sono definiti. Asi, che nel 2021 ha comprato all’asta l’ex Questura per la bellezza di 14,5 milioni, ha accettato di ridurre le superfici sia del supermercato sia dell’area residenziale che intende realizzare al posto del ’mostro’. La società chiedeva di poter fare un supermercato di 6.200 metri quadrati, di cui 1.500 di area di vendita, il resto per magazzini, logistica, spazi tecnici. Alla fine Asi si accontenterà di un supermercato di circa 4.500 metri quadrati. Il taglio più consistente, rispetto al progetto iniziale, riguarda il residenziali. Nelle prime proposte avanzate a Palazzo Garampi la società chiedeva di poter costruire 13.800 metri quadrati di residenziale. Quando sono arrivati i primi ’no’ dall’amministrazione, aveva proposto anche di poter realizzare altrove le case, nella zona mare. Niente da fare. Alla fine, dopo il lungo braccio di ferro che è approdato anche in tribunale, Asi ha rivisto le pretese anche per il residenziale. Il progetto definitivo che sarà presentato a giorni in Comune prevede circa 8.500 metri quadrati di residenziali: quasi la metà, rispetto alla richiesta iniziale fatta al Comune. Marco Da Dalto, il direttore del progetto di riqualificazione dell’area, era arrivato a proporre (provocatoriamente) di rinunciare a tutto, pur di poter fare il supermercato. In realtà Asi ha già pronto anche il progetto per l’area residenziale: la potrà realizzare dando un taglio netto alle sue pretese.

Il tira e molla sta per concludersi, dopo tre anni di polemiche e scambi di accuse tra il sindaco Jamil Sadegholvaad, la giunta e alcuni consiglieri della maggioranza da una parte, i rappresentanti di Asi dall’altra. Se tutto va bene, tra fine luglio e inizio agosto partiranno i lavori di demolizione dell’ex Questura. Abbattere il ’mostro’ costerà 2 milioni.

Manuel Spadazzi