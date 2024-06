Sacchetti ’promuove’ Corbelli e Borghesi

La squadra di Filippo Sacchetti è quasi pronta. Quasi, perché il sindaco di Santarcangelo – che in questi giorni ha avuto problemi di salute – si è preso un po’ di tempo in più per chiudere la partita della giunta. Oggi e domani saranno i giorni in cui concluderà le consultazioni con il Pd e le due liste civiche della coalizione, Più Santarcangelo e Pensa - Una mano per Santarcangelo. Il nodo principale da sciogliere riguarda il numero degli assessori in quota Pd e Più Santarcangelo. Il partito democratico, di cui Sacchetti è stato segretario provinciale fino a pochi mesi fa, ha ottenuto il 36,3 per cento, mentre Più Santarcangelo si è fermata al 12,6 e l’altra civica, Pensa - Una mano per Santarcangelo, al 9,6. Al Pd, sulla carta, spetterebbero 3 dei 5 assessori. Ma Sacchetti sta valutando se dare un paio di posti in giunta a Più Santarcangelo, anziché uno. I nomi in ballo per la civica sono tre: Tiziano Corbelli, consigliere rieletto; Pamela Fussi, già vicesindaca ed eletta consigliera; Filippo Borghesi (primo dei non eletti). La novità è Borghesi, un profilo che piace: ex imprenditore che lavora nel sociale con la cooperativa La Fraternità. Nel Pd resta in pole position per un assessorato Luca Paganelli, gira anche il nome di Michela Mussoni, più difficile il ritorno in giunta per Paola Donini ed Emanuele Zangoli. Zangoli potrebbe diventare il nuovo capogruppo Pd. In casa di Pensa - Una mano per Santarcangelo ballottaggio tra l’assessore uscente Angela Garattoni e Patrick Wild, consigliere rieletto, per un posto in giunta: se Wild viene promosso entra in consiglio la Garattoni, prima dei non eletti. Lunedì Sacchetti dovrebbe ufficializzare la squadra. E mercoledì (inizio alle 19) ci sarà il primo consiglio comunale. Giunta già fatta e primo consiglio comunale giovedì a Talamello. Anna Maria Bianconi ha nominato Martina Brizzi vicesindaca e Stefano Sebastiani assessore. Numerose le deleghe assegnate a vari consiglieri.