Sagra malatestiana, NicoNote tra musica e canto agli Atti

Un monologo sonoro che da un frammento si apre al sentimento impetuoso di una generazione, approdando ai Dichterliebe Lieders di Schumann, passando per Kurt Cobain, Tuxedomoon, Henry Purcell. NicoNote è la protagonista stasera al teatro degli Atti (ore 21) di An die Unerkannte/Alla sconosciuta, una performance che attraversa musica, parola e immagine, progetto speciale della 75esima edizione della Sagra musicale malatestiana. La performance, ideata da NicoNote che ne ha scritto anche testi e musiche, si muove verso la dimensione dell’ignoto, dell’impalpabile, nel flusso Sturm und Drang e Romantico, tra suono, reading, canto. Una porta che si apre su un mondo di ascolti poetici che attraversa un tracciato fatto di suoni e parole in dimensioni parallele, evocando un sentimento di Mitteleuropa e declino dell’Occidente, l’espressione dello spaesamento, una percezione di ‘radici perdute’ cara alla materia romantica. NicoNote alias Nicoletta Magalotti è una sound poetry artist, performer e cantante.