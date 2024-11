Salvini con i candidati alla Fiera di San Martino

Matteo Salvini fa tappa oggi a Santarcangelo, alla Fiera di San Martino. Per il vicepremier e leader della Lega oggi sarà un tour de force in Romagna. Tra le tappe anche quella a Santarcangelo. La conferma è arrivata ieri. Il leader della Lega arriverà intorno alle 15,30 in via Saffi, insieme a Jacopo Morrone, e incontrerà i candidati riminesi della Lega al consiglio regionale Piero Canarini, Angelita Conte, Gilberto Giani e Sabrina Rodà. Non sarà l’unica data di Salvini nel Riminese: lunedì il leader della Lega parteciperà alla cena elettorale con i candidati e i sostenitori a Verucchio, al ristorante Casa Zanni.