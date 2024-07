San Leo, ecco la giunta di Bindi: "Squadra che vince non si cambia"

Con il primo consiglio comunale, tenutosi nei giorni scorsi, ha debuttato a San Leo la nuova giunta di Leonardo Bindi. Valentina Guerra è la vicesindaca, con numerose deleghe, tra cui agricoltura e valorizzazione dei prodotti del territorio, sviluppo economico, lavoro e rapporti con San Marino. All’assessore Giancarlo Diotalevi bilancio, personale, affari generali. Bindi ha tenuto per sé le deleghe a cultura, turismo, sanità, centro storico. E poi tante deleghe distribuite ai consiglieri. A Moreno Gjoleno i rapporti con le frazioni e l’ambiente. A Claudio Renzetti decoro urbano e protezione civile. "Due settori che – spiega Bindi – dovranno interfacciarsi tra loro". Per Martina Rinaldi le deleghe a famiglia, minori, disabili. Martina Mancini invece seguirà giovani e associazioni. Giacomo Saccani si occuperà di impianti sportivi e mobilità sostenibile. Urbanistica, lavori pubblici, caccia e pesca assegnati a Matteo Bindi (che non è parente del sindaco). "Proseguiamo con questa giunta il lavoro che abbiamo avviato cinque anni fa – conclude Bindi – Squadra che vince non si cambia".