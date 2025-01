San Marino in gara nella prima semifinale

Mancano ancora diversi mesi, ma già si inizia a programmare la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio in Svizzera alla cui conduzione ci sarà anche l’italo-svizzera Michelle Hunziker. Ieri i sorteggi per la scaletta che porterà sul palco i Paesi partecipanti. San Marino è stato inserito nella prima semifinale che si terrà martedì 13 maggio. Nella stessa serata, pur avendo già conquistato la finale come testa di serie, si esibirà anche l’Italia, insieme alla Svizzera e alla Spagna. Tutti gli altri ’big five’ si esibiranno il giovedì successivo nella seconda semifinale. Tornando in Repubblica, il Titano ancora deve scegliere chi lo rappresenterà tra qualche mese in svizzera. E questo avverrà durante la finale del del San Marino Song Contest (quello che era Una voce per San Marino), in programma l’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana.