"San Martino, più controlli in fiera. Lotta dura al parcheggi selvaggi"

Presto rivedremo le corna sventolare sotto l’Arco di piazza Ganganelli. A Santarcangelo il conto alla rovescia alla fiera di San Martino è già partito. Quest’anno la tradizionale ’festa dei bechi’ sarà da sabato 9 a lunedì 11 novembre, con l’apertura degli stand gastronomici e delle osterie già dal pomeriggio di venerdì 8. Ma l’aria di San Martino già si respira. A giorni aprirà il luna park all’area Campana. E domenica 3 novembre si terrà Aspettando San Marino, l’evento a cura di ’Città viva’ (l’associazione delle attività del centro storico), con i negozi aperti fin dal mattino, la musica dal vivo e gli artisti di strada lungo le vie e le piazze e (al pomeriggio) castagne gratis per tutti. Sarà una gustosa anteprima della fiera, che debutterà l’8 con l’anteprima e l’apertura degli stand gastronomici. Come sempre, i numeri di San Martino sono enormi: 500 gli stand e le bancarelle tra commercianti, artigiani, produttori agricoli, punti ristoro, food truck. Sabato 9, alle 11,30, tutti sotto le corna per l’inaugurazione ufficiale della festa. Tra i tanti eventi il Palio della piada in piazza Ganganelli (il 10, iscrizioni già aperte: rivolgersi alla Pro Loco) e la tradizionale Sagra dei cantastorie (l’11). Si punta – meteo permettendo – a oltre 150mila presenze.

Un affare per i negozi, i pubblici esercizi, ma anche per hotel e b&b. Ma "a fronte del grande indotto economico che la fiera di San Martino crea, è necessario – dice l’assessore Luca Paganelli – tenere conto della necessità di chi abita, studia, lavora a Santarcangelo, e ridurre il più possibile i disagi. In particolare per quanto riguarda la viabilità, i trasporti e parcheggi". Un anno fa furono 350 le multe fatte dai vigli contro i parcheggio selvaggi, specie sulla via Emilia. Ecco perché "su questi temi – riprende Paganelli – abbiamo ragionato con particolare attenzione insieme a Blu Nautilus (la società che organizza la fiera) e la polizia locale. Metteremo a punto soluzioni logistiche e operative per dare risposta alle necessità dei residenti: dalla presenza di posteggi riservati fino all’incremento dei controlli sulle strade e contro la sosta selvaggia". Saranno 450 i posti riservati ai residenti: 50 al parcheggio dei cappuccini, 150 al ’Francolini, altri 50 nell’area Campana, altrettanti in via Togliatti, 100 nel piazzale suor Angela Molari e infine 50 al parcheggio Cagnacci.