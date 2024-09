San Michele, dal tamburello alla sfida sul canto degli uccelli

Manca solo una settimana al ritorno della prima delle due antiche fiere protagoniste dell’autunno santarcangiolese: la festa di San Michele. La manifestazione legata al patrono cittadino giunge quest’anno alla sua 652esima edizione e si svolgerà durante il prossimo fine settimana. Di seguito la programmazione degli eventi: sabato si partirà con la messa di San Michele e il concerto con i cori Magnificat e Malatesta. Sempre nella stessa giornata si segnalano due momenti di rilievo. L’incontro ‘Il principe della milizia celeste’ al quale interverrà lo storico e critico d’arte Alessandro Giovanardi e il torneo delle porte allo sferisterio nel quale scenderà in campo l’associazione sportiva ‘Lorenzo Amati’. In campo per una sfida di tamburello Porta San Michele, Porta nuova, Porta cervese e Porta brandinella. Domenica spazio per il trekking urbano ‘Sulle orme dell’arcangelo’ e la visita guidata ‘San Michele arcangelo guerriero’. Come da tradizione, non mancheranno gli uccelli e gli animali della fattoria: dall’esposizione dei galletti romagnoli allo spettacolo di falconeria, fino alla sfilata dei cani. Ma è previsto anche un altro ritorno: la gara del canto degli uccelli da richiamo, rivisitata in chiave moderna grazie a un’installazione artistica di Anton Roca ed Emiliano Battistini. Anche quest’anno, inoltre, la cipolla dell’acqua di Santarcangelo, presidio slow food dal 2024, sarà protagonista dei menù dei ristoranti del territorio con la nona edizione dell’iniziativa ‘La cipolla nel piatto’. Alle iniziative si affiancheranno come di consueto le proposte commerciali, i prodotti di artigianato creativo, le osterie, i food truck e gli altri stand gastronomici dislocati nelle vie del centro commerciale durante i due giorni della fiera.

a.d.t.