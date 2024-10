San Michele ha fatto il miracolo: in 50mila alla ’fiera degli uccelli’

Il meteo ha dato una bella mano. E alla fine San Michele ha fatto ancora una volta il miracolo. Secondo le stime del Comune e di Blu Nautilus (la società che organizza l’evento) sono state più di 50mila le persone presenti alla tradizionale ’fiera degli uccelli’ di Santarcangelo’, una delle più antiche della città, che ha festeggiato quest’anno la 652esima edizione. Un’edizione graziata dal tempo. Al resto ci hanno pensato i tanti eventi che hanno animato il centro storico durante due giorni della manifestazione, che richiama sempre più turisti e visitatori da fuori. E prova ne sono stati i tanti che hanno partecipato ai tour guidati organizzati dai volontari della Pro Loco. Si erano prenotati in centinaia, per le visite. E sono stati 90 i partecipanti al tour speciale nelle grotte tufacee e a quello dedicato a San Michele, il patrono di Santarcangelo.

Migliaia di persone hanno visitato la ’Fattoria di San Michele’ – allestita al parcheggio Cagnacci – con l’esposizione di animali da fattoria di razza romagnola. E sabato oltre 500 hanno assistito, nel parco Campo della fiera, allo show dei rapaci con l’esibizione dei falconieri. Buona l’affluenza del pubblico anche per gli altri eventi, tra cui l’esposizione canina allo Sferisterio (domenica). Così come ha attirato l’attenzione di tanti visitatori anche il corteo per le vie del centro storico in costumi medievali, organizzato dalla compagnia di rievocazione Mons Jovis. Grazie alla fiera di San Michele hanno lavorato tanto bar, locali, ristoranti. Bene anche i negozi. Buoni affari per i 200 espositori presenti alla fiera. Non ha dubbi il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti: "San Michele, la fiera regina delle nostre tradizioni nata ben 652 anni fa, anche quest’anno è riuscita a richiamare in città migliaia di appassionati e visitatori. E in questi due giorni, grazie anche alla bella stagione, sono stati tantissimi quelli che hanno potuto godere appieno tutto quello che la manifestazione offre: gli animali, il buon cibo, storia e tradizioni di Santarcangelo. Tutto questo in una città viva, attrattiva, caratterizzata dalla capacità di fare sistema".

Limitati i disagi al traffico, nonostante l’affluenza. Ma non sono mancate le multe contro il parcheggio selvaggio. E la polizia locale è dovuta all’area camper di via della Resistenza, occupata dalla carovane dei nomai. Nei due giorni di fiera i vigili hanno fatto gli straordinari, con 12 pattuglie e la presenza costante anche durante le ore serali. "Al di là di alcuni interventi per la viabilità e la sosta, fisiologici per un evento di queste dimensioni – osserva l’amministrazione in una nota – il comando della polizia locale non ha rilevato criticità particolari durante la fiera di San Michele".