"Sanità, da Fd’I solo confusione. Vogliamo avvicinare l’automedica"

"Non si possono dare informazioni così errate e fuorvianti ai cittadini, in particolare quando si tratta di sanità e salute. È un atteggiamento inaccettabile quello del consigliere di minoranza FDI Flavio Mauro il quale continuando a delegittimare la qualità dei servizi offerti dal nostro CAU, rischia di confondere i cittadini. Il nostro impegno è costante e infatti lo scorso 28 agosto, su richiesta della Sindaca Foronchi, abbiamo di nuovo sollecitato la direzione dell’Ausl perché avvicini la postazione dell’automedica al nostro territorio": così l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo replica al consigliere di opposizione Mauro: "Il Cau non rappresenta un depotenziamento del nostro ospedale – riprende l’Assessore Romeo – ma è una scelta fatta a livello regionale che riguarda gli ospedali di tutta l’Emilia-Romagna. Vorrei ricordare come la trasformazione da pronto soccorso a punto di primo intervento è avvenuta a gennaio 2017 quando l’Amministrazione di questo Comune era a guida M5S, così come la guida della nostra Nazione. E non risulta che la Giunta Gennari e il M5S cattolichino abbiano denunciato all’epoca alcun depotenziamento. Certo, se oggi il Consigliere Mauro vuole dare il suo contributo al "potenziamento" del Cervesi può intervenire presso la direzione del suo partito sollecitando l’emanazione di un nuovo D.M. in grado di sostituire la normativa che definisce i criteri per l’attribuzione di un P.S. Ospedaliero".