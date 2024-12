Santarcangelo, altri lavori al ponte sul Marecchia: torna il senso unico

Nuovi lavori a Santarcangelo al ponte sul Marecchia. E le ripercussioni sul traffico saranno inevitabili. Dal 13 gennaio prenderà il via l’intervento di sostituzione dei giunti, che completerà i lavori di manutenzione straordinaria fatti nel 2023. Il cantiere andrà avanti circa un mese: durante i lavori sul ponte tornerà il senso unico alternato (regolato da movieri) dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18. Code e disagi saranno inevitabili. Intanto sono praticamente ultimati i lavori della nuova passerella ciclopedonale, ancora al ponte. E da gennaio partirà il cantiere per realizzare così l’ultimo tratto della nuova pista ciclabile che collega le frazioni di Sant’Ermete e San Martino col capoluogo, quello compreso tra il ponte e la rotatoria con la Strada di Gronda. Il progetto è stato modificato più volte, accumulando così alcuni mesi di ritardo. Il prossimo mese finalmente prenderanno il via i lavori che saranno finanziati quasi integralmente dalla Regione: da Bologna è arrivato un contributo da 170mila euro, sul totale di 190mila necessari per l’opera. "Il contributo regionale – dice la vicesindaca Michela Mussoni – conferma la capacità dei nostri uffici di intercettare risorse di altri enti per la realizzazione di opere strategiche, con un notevole risparmio per le finanze comunali".