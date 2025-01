Scomparso da sette mesi. Identificato il corpo del Marano. Si tratta di Giancarlo Pari

La speranza non si è mai spenta. Come una luce verde nella nebbia in fondo a un pontile ha alimentato gli animi e i cuoi dei familiari e di tutti coloro i quali a partire dal giorno della sua scomparsa, dal 3 giugno scorso, non hanno rinunciato di credere che Giancarlo Pari fosse ancora vivo da qualche parte. Alla fine, però, persino l’ultima fiammella rimasta accesa si è purtroppo spenta. La notizia della morte di Pari, riminese di 77 anni, è arrivata sottoforma di esito degli esami del Dna disposti dalla procura su di un corpo affiorato a fine settembre dalle acque del Marano. Era per la precisione il 28 del mese quando lungo le sponde del rio Melo un corpo in avanzato stato di decomposizione era affiorato dall’acqua in viale Venezia, quando era stato avvistato da alcuni passanti.

In quella occasione i poveri resti dell’anziano erano irriconoscibili, ma una volta recuperato dai vigili del fuoco il corpo era stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne aveva disposto gli accertamenti del caso. Accertamenti che ieri hanno infine restituito alla famiglia l’esito più disperato. Giancarlo Pari, ex ferroviere riminese di 77 anni affetto da Alzheimer, era scomparso il 3 giugno del 2024. Quella mattina Pari era uscito di casa insieme a sua moglie per sottoporsi a una visita medica. Terminata la visita, però, i coniugi si erano separati e Pari era stato visto dirigersi verso la tabaccheria di famiglia. Da lì, però, il vuoto più totale.

E poi le ricerche da parte di soccorsi e forze dell’ordine, anche ricorrendo all’uso di un drone. Prima della sospensione, non senza polemiche da parte della famiglia, fino ad arrivare al ritrovamento del possibile corpo. E infine l’affiorare del cadavere dall’acqua del Marano e i successivi test del Dna per determinare che sì: si trattava di Giancarlo.

A dare l’annuncio del riconoscimento è stata la stessa famiglia di Pari, attraverso un post su Facebook a cui in pochissimo tempo sono arrivati moltissimi messaggi di cordoglio. I funerali di Giancarlo Pari avranno luogo lunedì 13 gennaio alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Mater Ecclesiae (al Villaggio I° Maggio). Dopo le esequie seguirà il trasferimento della salma al tempio crematorio di Rimini. Domenica 12 gennaio invece, alle 20, si terrà una veglia di preghiera in chiesa.