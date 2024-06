Scontro a Pianventena, moto prende fuoco

Un mototociclista sammarinese di 25 anni ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena dopo l’incidente avvenuto ieri sula strada provinciale 17 a San Giovanni in Marignano. La sua moto, una Bmw Gs, è uscita di strada dopo l’impatto con un’auto che viaggiava nella direzione opposta, generando un principio di incendio, con le fiamme che hanno rapidamente attecchito propagandosi lungo le sterpaglie presenti sul lato della carreggiata. Lo scontro c’è stato ieri attorno alle 12 nella frazione di Pianventena, e la dinamica al momento è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di San Giovanni in Marignano, intervenuti sul posto per occuparsi dei rilievi.

Stando a quanto emerso, pare che il 25enne, in sella alla Bmw, stesse viaggiando da Cattolica verso Morciano di Romagna quando, lungo la strada, ha incrociato il conducente di una Fiat 500L, un uomo di 75 anni residente proprio a San Giovanni in Marignano, il quale pare stesse procedendo nella direzione contraria, quindi da Morciano di Romagna verso Cattolica. Per cause che sono ancora al vaglio della municipale, la macchina avrebbe invaso l’opposta corsia. Il centauro, trovandosi davanti all’improvviso l’auto, non è riuscito in alcun modo ad evitare l’impatto. Il frontale è stato particolarmente violento ed entrambi i mezzi sono usciti di strada con la Bmw che, nell’impatto, ha sprigionato delle scintille che hanno innescato un principio di incendio che ha bruciato le sterpaglie circostanti.

L’allarme è scattato immediatamente, facendo accorrere sul posto i soccorritori: una squadra dei vigili del fuoco del comando di Cattolica, che si sono occupati di circoscrivere le fiamme, l’ambulanza del 118 insieme ad una pattuglia della polizia locale di San Giovanni in Marignano. Ad avere la peggio, nell’impatto, è stato il 25enne sammarinese, rimasto ferito in maniera seria. Dopo averlo visitato e stabilizzato direttamente sul posto, il personale sanitario ha deciso per il ricovero d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Il ferito è stato quindi caricato a bordo dell’elicottero del 118 che è ripartito in direzione del nosocomio cesenate. Agli agenti della polizia locale marignanese è stato affidato il compito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente.