Scortati dai vigili a ritirare la pensione

Nonni ‘scortati’ dai vigili quando ritirano la pensione alle Poste. E’ il servizio messo a punto dal comando di Polizia locale per offrire una sicurezza in più alle persone anziane che si recano negli sportelli postali di viale Corridoni, viale Diaz, viale San Martino, viale Dante e San Lorenzo. In questi giorni la presenza degli agenti è stata particolarmente apprezzata anche perché arriva il Natale e diversi anziani si sono recati negli uffici postali per il ritiro della pensione, un momento che per le persone più fragili resta potenzialmente a rischio.

Ieri mattina un equipaggio della polizia locale ha presidiato le aree esterne all’ufficio postale centrale di viale Corridoni. Un’anziana ha voluto ringraziare personalmente gli agenti regalando a ciascuno delle caramelle, un po’ come si fa con i nipoti. Un altro riccionese, conosciuto in città e da qualche tempo costretto sulla sedia a rotelle, è stato accompagnato all’interno degli uffici, mentre un’altra residente che camminava con le stampelle è stata aiutata a raggiungere gli sportelli di viale Dante.

Aiuti concreti perché per le persone più fragili il ritiro della pensione non è affatto banale. E’ lo stesso comando a ribadire la necessità di prestare particolare attenzione agli effetti personali come portafogli e borse, cercando di tenerli vicino al corpo. Inoltre, meglio evitare di fornire informazioni personali e della propria famiglia a sconosciuti e diffidare di chi vuole prestare il proprio aiuto se è un perfetto sconosciuto. A risultare critico è il percorso dalle Poste a casa. Serve attenzione e la presenza degli agenti della municipale è un aiuto concreto. Il servizio si inserisce tra quelli che la Polizia locale svolge a supporto della cittadinanza in un rapporto quotidiano che passa anche attraverso segnalazioni e richieste di informazioni. Un rapporto che il comando auspica continuo con informazioni, segnalazioni e richieste da far pervenire al numero 0541-649444.

a.ol.