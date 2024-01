Scuola e Comitato Olimpico promuovono lo studente-atleta

Scuola e Comitato olimpico siglano un protocollo a tutela della carriera scolastica e sportiva degli studenti impegnati nella pratica di alto livello. Un protocollo d’intesa, quello firmato dal direttore del Dipartimento Istruzione, Laura Gobbi e dal presidente del Comitato olimpico nazionale sammarinese Gian Primo Giardi, "destinato agli atleti – spiegano dalla segreteria di Stato all’Istruzione – con alte prestazioni sportive iscritti alla scuola superiore, alla scuola media e al Centro di formazione professionale, individuati in base ai criteri stabiliti dal Cons con l’obiettivo di superare le criticità che possono emergere durante il percorso scolastico dello studente-atleta e che si riferiscono prevalentemente alla difficoltà che lo studente incontra in relazione alla regolare frequenza delle lezioni". Così, si prevede di "adottare un percorso formativo individualizzato per lo studente-atleta al fine di supportarlo nella formazione scolastico-educativa". Per studente-atleta s’intendono quegli studenti impegnati in attività agonistiche di particolare intensità e con alte prestazioni, individuati dal Cons e dalle Fsn-Dsa. Viene anche istituito "il tavolo permanente scuola-sport costituito da due rappresentanti nominati dalla scuola, uno dei quali è il referente scolastico, e due nominati dal Cons, uno dei quali è il referente sportivo – spiega le ’regole’ il ministero sammarinese – Il Tavolo esamina e valuta le domande, si pronuncia in ordine all’ammissione dello studente-atleta al progetto e gestisce ogni aspetto predisponendo i regolamenti e monitorando l’attività. Gli studenti che aderiscono al progetto studente-atleta hanno l’opportunità di essere seguiti nel loro percorso scolastico da uno o più tutor di supporto a carico del Cons per garantire il successo formativo. Riservandosi la possibilità di reclutare i tutor avvalendosi di accordi sottoscritti con soggetti o società di diritto privato professionali che prestano servizi di supporto scolastico". Il Consiglio di classe dello studente-atleta "redige il Piano formativo sportivo – sottolineano dalla Segreteria del Titano – che contiene le modalità di valutazione, verifica e recupero elaborate dal consiglio di classe per accompagnare lo studente atleta nel suo percorso formativo, mentre il Cons elaborerà il percorso sportivo agonistico".